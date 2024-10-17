Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль атаковал окрестности сирийского города

В Сирии сообщили об ударе у въезда в Латакию

close
Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израильская армия атаковала окрестности сирийского города Латакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии.

«Агрессия Израиля у въезда в Латакию привела к пожарам, которые тушат пожарные бригады», — рассказали журналисты.

8 октября военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в центральном районе Дамаска. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает случившееся.

Также в октябре появилась информация, что еврейское государство может начать наземную операцию в Сирии. В Кремле отреагировали на это, посетовав, что география конфликта на Ближнем Востоке расширяется, и это катастрофа для всего региона.

Ранее армия Израиля сообщала о ликвидации в Сирии участника вооруженных формирований «Хезболлы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами