Израиль атаковал окрестности сирийского города

Израильская армия атаковала окрестности сирийского города Латакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии.

«Агрессия Израиля у въезда в Латакию привела к пожарам, которые тушат пожарные бригады», — рассказали журналисты.

8 октября военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в центральном районе Дамаска. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает случившееся.

Также в октябре появилась информация, что еврейское государство может начать наземную операцию в Сирии. В Кремле отреагировали на это, посетовав, что география конфликта на Ближнем Востоке расширяется, и это катастрофа для всего региона.

Ранее армия Израиля сообщала о ликвидации в Сирии участника вооруженных формирований «Хезболлы».