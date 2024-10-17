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Координатор подполья сообщил о колоннах ВСУ на Запорожском направлении

Подпольщик Лебедев: ВСУ могут готовиться к прорыву на Запорожском направлении

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Stringer/Reuters

Украинские войска могут готовиться к новому прорыву на Запорожском направлении. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что украинское командование ВСУ перемещает «втихую» без света колонны солдат и танков. Лебедев указал, что одна из таких колонн вечером 16 октября прошла через Баштанку по направлению к трассе на Кировоград.

Координатор подполья предположил, что речь может идти о вероятном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по району Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция.

15 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что Энергодар был атакован дронами ВСУ.

Ранее в России предрекли ВСУ обвал Запорожского участка фронта.

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