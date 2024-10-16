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Стало известно, почему челябинские срочники получили выплаты за контракты

В ЦВО объяснили техническим сбоем выплаты челябинским срочникам за контракты

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Alexey Pavlishak/Reuters

Солдатам срочной службы из воинских частей под Чебаркулем Челябинской области начали приходить на банковские счета выплаты за неподписанные ими контракты. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили инцидент техническим сбоем, пишет 74.ru.

По данным издания, за последние дни редакция получила несколько обращений от срочников и их родственников по поводу выплат.

«Банковские переводы военнослужащим по призыву были произведены в результате технического сбоя программного обеспечения. Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Портал пишет, что все срочники получили 305 тысяч рублей от минтруда Республики Татарстан. В пояснении к переводу было указано, что это единовременная денежная выплата по указу № 920 от 30.12.2023.

16 октября губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе увеличили до 1,6 млн рублей выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции. До этого размер выплаты составлял 600 тысяч рублей.

15 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении единовременной региональной выплаты военным, заключившим контракт с Минобороны РФ, до 1,5 млн рублей.

Ранее в Белгородской области пообещали 3 млн рублей за подписание контракта на участие в СВО.

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