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На Западе не обеспокоились захватом Россией танка Leopard 2A6

Defense News: производитель не обеспокоился захватом Россией танка Leopard 2A6

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Global Look Press

Производящий танки Leopard франко-германский консорциум KNDS не обеспокоен захватом Россией в зоне специальной военной операции (СВО) модификации Leopard 2A6. Об этом представитель KNDS заявил изданию Defense News.

По его словам, скопировать танк будет нелегкой задачей, и у российской стороны и так, скорее всего, имеется значительная часть информации о Leopard 2A6.

Собеседник Defense News отметил, что нет такого понятия, как «экспортная версия» танка Leopard. Производитель принимает заказы на машины, учитывая конкретные требования клиентов.

По мнению представителя KNDS, российские специалисты в ходе изучения захваченного танка могут выяснить что-то новое об этой модификации.

Также он подчеркнул, что не существует такого понятия, как «экспортная версия» Leopard. Заказы на машины принимают с учетом конкретных требований клиентов. Собеседник издания допустил, что российские специалисты могут «что-то выяснить» в ходе изучения Leopard, но не уточнил, о каких технологиях идет речь.

1 октября сообщалось, что на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле доставили трофейный танк Leopard.

Ранее сообщалось, что в ФРГ встревожены уничтожением немецких танков на Украине.

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