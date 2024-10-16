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«Казачья сотня» отправилась из Саратова в зону СВО

Первая группа саратовских казаков отправилась в зону спецоперации

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Первая группа представителей казачества Саратовской области, которые заключили контракт с Минобороны РФ, отправилась на службу в зону спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций региона.

«Многие из них находились в зоне проведения спецоперации с 2022 года в составе добровольческих подразделений», — уточнили в ведомстве.

В сообщении рассказали, что в числе «казачьей сотни» есть военнослужащие в запасе. Они уже имеют боевой опыт, отмечены государственными наградами.

«Казак — это воин от природы, <…> мы идем туда, где мы должны быть», — сказал региональный атаман союза казаков-воинов России и зарубежья в Саратовской области Геннадий Бадерный.

Накануне в Донецкой народной республике (ДНР) началась регистрация первичных казачьих обществ. На следующем этапе они объединятся в пять юртов: Центральный, Западный, Восточный, Южный и Северный. Об этом сообщило атаман региональной общественной организации «Союз казаков Новороссии» Александра Ефременко.

Ранее в российской школе детей учили разрубать шашкой бутылки.

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