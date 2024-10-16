Активное продвижение российских войск на Донбассе может угрожать ключевым промышленным объектам Украины. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Продвижение российских войск в части ... Донбасса, который жизненно важен для выживания того, что осталось от экономики Украины, может положить конец усилиям правительства в Киеве и его западных союзников по поддержанию у власти администрации, ориентированной на НАТО», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что в опасности находится сталелитейная промышленность Украины из-за продвижения российских войск в сторону Покровска. Как Покровский горно-обогатительный комбинат, так и крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска.

До этого Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи в ДНР.

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