Бастрыкин запросил доклад по делу о расстреле военного в Подмосковье

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту расстрела военнослужащего в Московской области. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК.

Днем 16 октября стало известно, что неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, злоумышленник, находившийся в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в окно водительской двери машины. Мужчину спасти не удалось. Его автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

Ранее сообщалось, что киллеры поджидали полковника министерства обороны России в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки.