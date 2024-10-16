В НАТО раскрыли подробности военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс стремится к объему военной помощи Украине в размере €40 млрд. Об этом сообщает Reuters.

«Мы твердо идем по пути к выполнению обещанных на текущий год 40 миллиардов евро», — поделился Рютте.

Он отметил, что за первую половину 2024 года страны НАТО отправили военную помощь Украине объемом €20,9 млрд.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказывал, что суммарный объем военной помощи Украине от стран Евросоюза достиг €110 миллиардов, что превышает помощь США.

14 октября министры иностранных дел государств Европейского союза на встрече в Люксембурге вновь не смогли достигнуть договоренности о разблокировании средств Еврофонда мира для поставок оружия Киеву. Боррель заявлял, что когда взносы станут формально добровольными, государства Евросоюза не будут отказываться от финансирования поставок оружия в Киев.

Ранее Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине.