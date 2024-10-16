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Депутат ГД рассказал, что российские войска почти дошли до Купянска

Депутат ГД Водолацкий: российским войскам осталось 6 км до Купянска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российским войскам осталось 6 км до Купянска в Харьковской области.

«До Купянска нам осталось 6 километров», — поделился депутат.

До этого глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что власти Украины начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска в Харьковской области, видя наступление российских войск в направлении города.

По его словам, за последние недели силы РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области, там сейчас идет «зачистка».

По мнению Ганчева, украинские власти осознают, что рано или поздно российские военные возьмут Купянск, поэтому предпринимаются все усилия для того, чтобы эвакуировать все органы власти, силовые структуры и население.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Сырского в готовности капитулировать.

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