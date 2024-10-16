Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Министерство обороны России сообщило, что пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Отмечается, что попытка была осуществлена около 15:00 по московскому времени. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Курской области.

16 октября также стало известно, что российский беспилотный летательный аппарат «Иноходец» ракетным ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

Незадолго до этого российское оборонное ведомство сообщало, что российские военнослужащие поразили бойцов ВСУ в районе 16 населенных пунктов в Курской области. Кроме того, Минобороны РФ рассказало, что за сутки боев в Курской области ВСУ лишились более 350 солдат.

Ранее в ГУР Украины похвалили российскую систему ПВО.