Страны Евросоюза выделяли недостаточно средств на финансирование обороны, их вооруженные силы превратились в плохо подготовленную «потемкинскую армию». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«На протяжении десятилетий европейские члены НАТО сокращали расходы на оборону, чтобы финансировать другие приоритеты», — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что без помощи Вооруженных сил США европейским членам НАТО будет сложно продержаться в длительных конфликтах.

По данным агентства, с 1990 по 2020 год доля расходов от общего бюджета в Испании, Франции, Германии и Великобритании значительно сократилась. Численность военнослужащих сухопутных сил европейской части НАТО с 1994 года по 2024 год уменьшилась на 61%.

8 октября стало известно, что Франция обозначила Россию врагом и готовится к военному противостоянию.

Ранее в МИД заявили, что НАТО готовится к войне с Россией.