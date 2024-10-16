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В ГУР Украины похвалили российскую систему ПВО

CNN: командир подразделения ГУР Украины похвалил российскую систему ПВО

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) срывает многие попытки Украины применить беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова командира подразделения, специализирующегося на дронах, Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с позывным «Вектор».

«Он отмечает качество российской ПВО, особенно за последние 12 месяцев», — говорится в материале.

Как сказано в материале CNN, средства ПВО России срывают многие попытки ВСУ применить беспилотники.

15 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о сложной ситуации на всей линии фронта. По его данным, наибольшее количество боев ведется сейчас на Кураховском направлении в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.

Накануне бывший заместитель руководителя генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украине следует переоценить ситуацию на фронте и попробовать добиться приостановления боевых действий. По его мнению, Киев переоценил свои возможности и слишком понадеялся на помощь западных стран, однако поддержка оказалась недостаточной, а самостоятельно Украина решить свои проблемы не способна.

Ранее Economist предупредил о скором уничтожении сталелитейной промышленности Украины.

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