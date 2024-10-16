Побывавший в украинском плену боец СВО рассказал об издевательствах

Побывавший в плену боец СВО Виктор рассказал об издевательствах со стороны ВСУ над российскими военными. Его слова передает RT.

По словам Виктора, его контузило во время боя. Он отстал от своих и наткнулся на солдат ВСУ. Они передали пленного молодым украинским морпехам, которые увезли Виктора к реке и применили «американскую пытку».

«Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать. Перед этим сорвали с груди крестик и икону именную из кармана вытащили, в землю втоптали», — поделился боец.

Он добавил, что на его груди вырезали букву Z, а на трицепсе — смайлик.

Виктор уточнил, что его смогли обменять спустя полгода.

До этого украинский военнопленный Петр Дудяк рассказывал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет необученных бойцов на «мясные штурмы».

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.