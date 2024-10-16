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Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

Жителю Херсонской области дали восемь лет за участие в украинском нацбатальоне

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Depositphotos

В Херсонской области гражданину России дали восемь лет колонии строгого режима за участие в деятельности «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По информации агентства, 58-летний мужчина участвовал в деятельности нацбатальона на Украине. В отношении него возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Первый год своего срока осужденный должен провести в крытой тюрьме.

8 октября в Крыму осудили члена вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Незадолго до этого в Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана».

Ранее в Херсонской области участник украинского нацбатальона получил 3,5 года колонии.

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