В КНДР сообщили о полутора миллионах желающих присоединиться к армии

1,4 млн молодых людей в КНДР изъявили желание пойти в армию на фоне обострения в отношениях с Южной Кореей. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).

На фотографиях, опубликованных агентством, показаны молодые люди, подписывающие некие бумаги.

«В случае войны будет уничтожена Республика Корея. Она желает войны, и мы с удовольствием уничтожим ее. Во всех уголках этой земли — на местах работы, где творится производственный подъем, на стройках и полях с богатым урожаем, в школьных дворах, бьет ключом страсть к вступлению в армию пламенных молодых людей, готовых смело подняться на священную войну за уничтожение врагов, крепко держа в руках оружие революции», — говорится в сообщении ЦТАК.

До этого КНДР взорвала участки двух ведущих в Южную Корею дорог. В связи с этим южнокорейская армия усилила наблюдение и боевую готовность.

В Сеуле восприняли проведенные КНДР взрывы как намерение полностью перерезать сухопутное сообщение между двумя Кореями и построить на границе укрепления.

9 октября генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) сообщил, что северокорейские военные перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу КНДР в крепость. В генштабе объяснили такие шаги многочисленными военными учениями США и Южной Кореи и появлением американских стратегических средств на юге полуострова.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателями.