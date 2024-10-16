В 2024 году на Украине в четыре раза выросло число дезертиров

Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал порядка 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. Такие данные приводит издание «Украинская правда» (УП).

«С января 2022 по сентябрь 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту самовольного оставления части, среди них закрыто 2 592», — говорится в публикации.

Как пишет «УП», за январь – сентябрь 2024-го было зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления частей и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

Издание также отмечает, что в то же время за такой же период зарегистрировано свыше 29,5 тысячи правонарушений в виде дезертирства. Из них были закрыты около 414 дел.

Как уточняет «Украинская правда», количество судебных дел при этом в десятки раз меньше численности зарегистрированных уголовных правонарушений.

В конце сентября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что во второй половине текущего года проблема дезертирства в Вооруженных силах Украины необычайно обострилась, побеги из воинских частей и с линии фронта приняли по-настоящему массовый характер.

Ранее в Раде назвали две причины дезертирства в украинской армии.