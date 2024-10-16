В Калужской области обнаружили обломки беспилотника

В Хвастовичском районе Калужской области обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Обломки дрона были найдены в лесном массиве. На место прибыла оперативная группа.

Чиновник напомнил, что после работы системы противовоздушной обороны обломки вражеских беспилотников иногда местные жители находят раньше оперативных служб.

Также Шапша предупредил, что при обнаружении беспилотника необходимо сразу же сообщать об этом в экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки дрона, поскольку на них может быть взрывчатка.

Министерство обороны России сообщало, что российские силы ПВО в ночь на 16 октября сбили три беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.