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Умер отказавшийся начать третью мировую войну из-за броска на Cлатину генерал НАТО

Отказавшийся блокировать миротворцев РФ в Приштине генерал Джексон умер в 80 лет

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РИА «Новости»

Бывший командующий силами НАТО в Косово генерал Майк Джексон скончался в 80 лет. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В России Джексон известен тем, что в июне 1999 года он отказался блокировать российских миротворцев в Приштине, заявив, что не собирается «начинать третью мировую войну» главнокомандующему Объединенными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку. Такой жест позволил российским войскам совершить успешный бросок на Слатину.

Военный родился в Великобритании и в 1963 году выучил русский язык во время службы в военной разведке. Во время конфликта в Северной Ирландии в 1972 году мужчина служил в 1-м батальоне парашютного полка, который участвовал в расстреле демонстрантов в городе Лондондерри и Белфасте, известных как «Кровавое воскресенье». В 2011 году военный извинился за действия британских Вооруженных сил в Северной Ирландии после придачи огласки независимого расследования событий 1972 года под руководством судьи Верховного суда Великобритании Марка Сэвилла Джексон.

В 1995-1996 годах он был командиром дивизии в составе многонациональных сил по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. С 1997 года по 2000 год Джексон возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, напрямую докладывая главнокомандующему Объединенными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку.

О событиях 12 июня 1999 года читайте в историческом материале «Газеты.Ru».

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