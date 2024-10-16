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В небе над Воронежской областью сбили беспилотник

Гусев: в Воронежской области сбит украинский беспилотник

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Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Воронежской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

За 40 минут до этого сообщения Гусев предупреждал местных жителей о действующем на территории региона сигнале ракетной опасности.

Украинские войска регулярно обстреливают российские регионы при помощи беспилотников. Так, 15 октября в Белгородском районе беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся рейсовый автобус, ранения получили восемь пассажиров.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, четверых несовершеннолетних доставили в детскую областную клиническую больницу.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении атаки дрона ВСУ на школу в Донецке.

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