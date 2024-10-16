Армия США использовала на военных учениях российский вертолет

Во время военных учений армии США был использован вертолет российского производства Ми-17. Об командование специальных операций армии США сообщило РИА Новости.

«Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», — сообщил источник.

При этом в командовании не стали раскрывать, почему они использовали российский самолет во время учений.

26 сентября стало известно, что США совместно с Японией проведет крупномасштабные военные учения.

По данным японского минобороны, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны, а также вооруженные силы США. Кроме того, в учениях примут гражданские аэропорты и порты.

В свою очередь, посольству Японии в России был выражен протест в связи с решением провести военные учения.

Ранее в США отреагировали на учения ВМФ России.