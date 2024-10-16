Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник СБУ заявил о разрыве фронта

Полковник СБУ в отставке Стариков заявил о разрыве фронта на Украине

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские войска фактически разделили фронт на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

«Это уже все это уже, считай разрезали фронт», — заявил он.

Стариков отметил, что наиболее тяжело ситуация обстоит в Курской области. Украинским военным приходится оттуда отступать. Похожие проблемы также возникли на Купянском направлении, там войска ВСУ рискуют попасть в окружение.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что ситуация на фронте для Украины сложилась непростая.

Тем не менее, говоря об обстановке в Курской области, он обратил внимание, что отдельные задачи украинская армия там продолжает реализовывать. Зеленский в свою очередь поблагодарил каждого украинского военнослужащего.

Генштаб ВСУ также обозначил три ключевых направления на фронте в контролируемой Киевом части Донецкой народной республики, охарактеризовав их как наиболее напряженные.

Ранее в России предрекли ВСУ обвал Запорожского участка фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами