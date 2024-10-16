Российские войска фактически разделили фронт на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

«Это уже все это уже, считай разрезали фронт», — заявил он.

Стариков отметил, что наиболее тяжело ситуация обстоит в Курской области. Украинским военным приходится оттуда отступать. Похожие проблемы также возникли на Купянском направлении, там войска ВСУ рискуют попасть в окружение.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что ситуация на фронте для Украины сложилась непростая.

Тем не менее, говоря об обстановке в Курской области, он обратил внимание, что отдельные задачи украинская армия там продолжает реализовывать. Зеленский в свою очередь поблагодарил каждого украинского военнослужащего.

Генштаб ВСУ также обозначил три ключевых направления на фронте в контролируемой Киевом части Донецкой народной республики, охарактеризовав их как наиболее напряженные.

Ранее в России предрекли ВСУ обвал Запорожского участка фронта.