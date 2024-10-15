Израиль перехватил прилетевшую из Ливана воздушную цель

Израильские средства ПВО перехватили воздушную цель в северо-восточной части страны. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Цель пересекла израильскую границу с территории Ливана. Военно-воздушные силы сбили ее в районе Галилейского моря (озера Киннерет).

В соответствии с протоколом были включены сирены воздушной тревоги.

15 октября британская газета Financial Times сообщила, что в Израиле возник дефицит зенитных ракет. Значительное число ракет ПВО ушло на отражение воздушных атак Ирана 1 октября и ежедневно расходуется на отражение обстрелов со стороны радикального шиитского движения «Хезболла».

За день до этого «Хезболла» сообщила о нанесенном ракетном ударе по базе военно-морских сил Израиля, расположенной на северо-западе города Хайфа.

Ранее «Хезболла» выпустила по Израилю более ста снарядов за сутки.