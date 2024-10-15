В США сообщили об отсутствии доказательств участия военных КНДР в СВО

Американские власти не располагают доказательствами, которые бы подтверждали участие военных КНДР в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы не можем независимо подтвердить <…> сообщения», — прокомментировал он возможность участия военных КНДР в конфликте на Украине.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку Россия и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятная.

10 октября в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сообщения о возможной отправке солдат из КНДР в зону специальной военной операции (СВО) на Украине напоминают «очередную утку».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.