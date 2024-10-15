Пятеро украинских военных, осужденных на Украине за изнасилования, сдались в плен в Курской области в первом же бою. Об этом сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!».

Пленные признались, что отбывали срок за изнасилования, были выпущены из колоний в обмен на контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По данным канала «Синяя Z Борода», бойцы состояли в отделении 80-й бригады ВСУ. Они сдались в плен российским морпехам 810-й бригады.

15 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области.

12 октября сообщалось, что под Курахово в Донецкой народной республике военнослужащие 79-й бригады ВСУ и прикрепленные к ней подразделения добровольно сдались в плен после прочтения агитационных листовок, сброшенных на их позиции российскими операторами дронов. Говоря о причинах такого решения, пленные сообщили о тяжелых условиях службы и неудовлетворительном снабжении со стороны командования ВСУ.

Ранее почти три десятка украинских солдат организованно сдались в плен в Курской области.