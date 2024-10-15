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США хотят разместить в Венгрии самолеты, способные нести ядерное оружие

РИА Новости: США хотят расширить базу в Венгрии для размещения самолетов F-15

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Joint Staff of the Japanese Self-Defense Force/AP

Соединенные Штаты собираются использовать авиабазу Кечкемет в Венгрии для размещения истребителей F-15, которые могут переносить тактическое ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные об американских госзакупках.

Согласно информации, размещенной в тендере, США планируют модернизировать параллельную рулежную дорожку и сам аэродром таким образом, чтобы на нем можно было разместить F-15, транспортные самолеты C-5 Galaxy и штурмовики A-10 Warthog.

Расширение является частью претворения в жизнь программы по усилению военного присутствия США в Европе в ответ на проведение Россией военной спецоперации на Украине. Стоимость расширения оценивается в сумму от $25 млн до $50 млн, а выполнить работы рассчитывают чуть меньше чем за два года.

12 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о размещении в республике американской базы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, она нужна, чтобы уничтожать не только иранские, но и российские ракеты.

Ранее стало известно, что американская база подверглась атаке БПЛА в Сирии.

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