Российские военные продвинулись на трех участках в Запорожской области

Российские военные существенно продвинулись на трех участках времевского направления в Запорожской области и могут нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом ТАСС член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Дальнейший прорыв нашей армии со стороны Новодаровки и Левадного может перебить трассу между Гуляйполем и Новоселовкой», — уточнил он.

Так, связь между ореховским и времевским направлением запорожского фронта будет сильно затруднена, что станет существенным ударом по логистике и даст возможность продвигаться на запад, считает Рогов.

В августе Рогов заявил, что российские силы продвинулись к северу от населенного пункта Урожайное на времевском направлении в ДНР. По его словам, российские военные продвигаются на север и северо-восток по направлению к Макаровке, Великой Новоселке и Времевке.

До этого российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре.

Ранее Рогов сообщил об активизации боев на новом направлении.