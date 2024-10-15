Журналист сообщил, что ВСУ готовятся вывести войска из Курской области

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ готовятся вывести силы из Курской области.

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу», — поделился Шарий.

До этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Telegram-канале о сложной ситуации на всей линии фронта. Самое большое количество боев ведется сейчас на Кураховском направлении в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.

Также Telegram-канал Shot писал, что российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы нарушить ротацию и логистику украинских военных в регионе.

Российские военные активно ведут контрнаступление в направлении Махновки Суджанского района Курской области и отражают атаки ВСУ в районе Любимовки.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.