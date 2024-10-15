В зоне СВО заметили Leopard в антидроновой защите

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили немецкий танк Leopard 2A6 с антидроновой «клеткой». Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах виден танк, башню которого прикрыли решетчатыми элементами. Бортовые экраны корпуса получили элементы динамической защиты «Контакт-1».

«Немецкий Leopard 2A6 украинской армии с установленными антидроновыми решетками, которые ранее стали появляться на танках «Абрамс» и БМП «Брэдли», — говорится в подписи к снимкам.

До этого стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала модернизировать собственную технику с учетом специальной военной операции. На учениях китайской армии были замечены легкие танки Type 15 с антидроновыми экранами, так называемыми «мангалами», которые активно применяют в зоне СВО. Данные конструкции защищают бронемашины от сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе.

Ранее российский танк, прозванный «Царь-мангалом», пережил более сотни ударов дронов.