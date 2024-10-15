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Власти Израиля заявили, что ответ Ирану будет дан «уже скоро»

The Times of Israel: ответ Ирану на ракетную атаку будет дан «уже скоро»

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Aziz Taher/Reuters

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ответ Ирану на ракетную атаку 1 октября будет дан «уже скоро». Об этом пишет издание The Times of Israel.

По словам Галанта, ответ Израиля на атаку Ирана будет скорым и точным.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого телеканал Kan сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава военного ведомства Йоав Галант согласовали «способ и время атаки» по Ирану и ждут одобрения со стороны кабинета министров еврейского государства.

1 октября Иран во второй раз в истории атаковал Израиль баллистическими ракетами. Всего их было выпущено около 180, большую часть удалось перехватить. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.

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