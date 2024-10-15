Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Telegram-канале о сложной ситуации на всей линии фронта.

По его данным, наибольшее количество боев ведется сейчас на Кураховском направлении в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.

Во вторник генштаб ВСУ называл самыми сложными направлениями в ДНР Кураховское, Покровское и Лимановское.

Накануне бывший заместитель руководителя генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украине следует переоценить ситуацию на фронте и попробовать добиться приостановления боевых действий. По его мнению, Киев переоценил свои возможности и слишком понадеялся на помощь западных стран, однако поддержка оказалась недостаточной, а самостоятельно Украина решить свои проблемы не способна.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ находятся в сложной ситуации на территории Курской области, поскольку им некуда бежать из «капкана», созданного российскими войсками. Украинская армия не может остановить продвижение ВС РФ, подчеркнул Джонсон. Кроме того, непогода сделала положение ВСУ «более отчаянным», резюмировал эксперт.

Ранее в генштабе ВСУ заявили о превосходстве ВС РФ по числу солдат и единиц техники.