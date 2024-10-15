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Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области с помощью дрона

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РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» с помощью ударного дрона сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные выявили в районе лесополосы в Харьковской области перемещение пикапа с военными ВСУ, двигавшимися на украинские позиции для проведения ротации.

«Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА разведывательного подразделения, умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, несколькими точными попаданиями уничтожил пикап боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы нарушить ротацию и логистику украинских военных в регионе.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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