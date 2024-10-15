Украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), была уничтожена в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Благодарю наших защитников», — он.

15 октября Смирнов заявил, что за минувшие сутки подразделениями российской армии было освобождено 39 жителей курского приграничья. Всего с середины сентября военнослужащие армии России освободили в Курской области 398 человек, 194 из которых находились в розыске по заявлениям близких.

13 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска отбили пять контратак подразделений ВСУ в Курской области. Уточняется, что бои шли в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский. Кроме того, была пресечена попытка ВСУ прорваться через госграницу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили репрессии в Курской области.