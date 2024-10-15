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Украину обвинили в сожжении домов в Белгородской области при помощи фосфора

Белгородка сообщила о сожжении домов дронами ВСУ «Баба-Яга» с фосфорными бомбами

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники, снаряженные фосфорными боеприпасами, для сожжения частных домов в селах Петровка и Соловьевка Белгородского района Белгородской области. Об этом рассказала ТАСС местная жительница.

«У них есть боеприпасы, которые несет [беспилотник] «Баба-Яга», фосфорные. <…> К примеру, мы потушили дом, проходит полчаса — час, и он от тепла сам по себе начинается возгораться», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, пожар от применения таких боеприпасов не удавалось тушить водой. Она посоветовала для ликвидации возгорания использовать землю.

8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении закрыть на въезд и начать отселение жителей приграничных сел Петровка и Соловьевка Белгородского района. Жителям перечисленных сел также предоставят новое жилье.

В конце августа ВСУ атаковали дронами Петровку. В результате нее пострадали несколько человек, в частности, глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, а также частные дома.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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