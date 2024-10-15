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Минобороны РФ раскрыло данные о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: за сутки противник потерял в Курской области более 200 человек

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки войск «Север» продолжили наступление в Курской области. Противник потерял более 200 военнослужащих, вооружение и бронетехнику, сообщает Минобороны России.

Наступление велось в районах сел Любимовка, Малая Локня, Новоивановка и Плехово, а также поселка Новый Путь. В результате за сутки общие потери Вооруженных сил Украины на этом направлении превысили 200 человек.

Кроме того, противник лишился четырех единиц бронетехники, включая танк, боевую бронированную машину и два бронетранспортера (один из них Stryker производства США). Огнем российских частей были поражены три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два автомобиля.

15 октября командир «Ахмата» заявил о сдаче в плен элитных подразделений ВСУ в Курской области.

Бои с украинскими подразделениями ведутся в Курской области с 6 августа. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников ВСУ сбили за сутки.

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