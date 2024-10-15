Минобороны показало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащими группировки войск «Север».

«После определения и подтверждения координат было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в уничтожении пункта был задействован ударный беспилотник «Иноходец». По данным министерства, в результате нанесенного дроном ракетного удара цель была уничтожена.

13 октября операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» уничтожили украинский минный шлагбаум в Харьковской области. В Минобороны рассказали, что операторы дронов не только уничтожают военную технику и живую силу ВСУ, но и выполняют задачи инженерного обеспечения по разминированию местности.

12 октября министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) России при поддержке артиллерии и Воздушно-космических сил (ВКС) наносят удары по местам плотного расположения огневых позиций украинских войск и складов хранения боезапасов в Торецке (украинское название Дзержинска).

Ранее российские бойцы ударили по месту скопления ВСУ в Курской области.