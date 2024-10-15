Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащими группировки войск «Север».

«После определения и подтверждения координат было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в уничтожении пункта был задействован ударный беспилотник «Иноходец». По данным министерства, в результате нанесенного дроном ракетного удара цель была уничтожена.

13 октября операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» уничтожили украинский минный шлагбаум в Харьковской области. В Минобороны рассказали, что операторы дронов не только уничтожают военную технику и живую силу ВСУ, но и выполняют задачи инженерного обеспечения по разминированию местности.

12 октября министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) России при поддержке артиллерии и Воздушно-космических сил (ВКС) наносят удары по местам плотного расположения огневых позиций украинских войск и складов хранения боезапасов в Торецке (украинское название Дзержинска).

Ранее российские бойцы ударили по месту скопления ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами