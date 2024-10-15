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Российские войска нанесли поражение ВСУ в Курской области

МО РФ: ВС РФ атаковали ВСУ в нескольких районах Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ в нескольких районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, а также в районах Махновки, Мелового, Нового Пути, Плехового, Правды, Рубанщины и Черкасского Поречного. Поражение живой силе и технике было нанесено при использовании армейской авиации и огня артиллерии.

Также ВС РФ ударили по силам ВСУ в Сумской области с помощью оперативно-тактической авиации и ракетных войск.

До этого замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен в Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

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