В николаевском подполье заявили, что натовские орудия перевозят в Польше по новому маршруту

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег рассказал РИА Новости, что натовские самоходные артиллерийские установки (САУ) производства стран НАТО перевозят по территории Польши ближе к границе с Белоруссией.

По словам Лебедева, польский агент видел колонну фур с САУ на лафетах на объездной около города Ниско, где находится база подготовки сухопутных войск НАТО. Он отметил, что колонна двигалась со стороны военной базы в Жешуве по трассе в город Люблин.

«Колонна двигалась из Жешува в сторону Люблина. Если бы эта техника готовилась для передачи ВСУ, то ее везли бы в сторону восточной границы Польши. Но направление движения на север показывает, что ... (техника. — «Газета.Ru») идет на границу с Белоруссией», — поделился Лебедев.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в случае принятия Украины в НАТО может начаться третья мировая война.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.