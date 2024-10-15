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В николаевском подполье заявили, что натовские орудия перевозят в Польше по новому маршруту

РИА Новости: Польша перевозит САУ ближе к границе с Белоруссией

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Павел Головкин/AP

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег рассказал РИА Новости, что натовские самоходные артиллерийские установки (САУ) производства стран НАТО перевозят по территории Польши ближе к границе с Белоруссией.

По словам Лебедева, польский агент видел колонну фур с САУ на лафетах на объездной около города Ниско, где находится база подготовки сухопутных войск НАТО. Он отметил, что колонна двигалась со стороны военной базы в Жешуве по трассе в город Люблин.

«Колонна двигалась из Жешува в сторону Люблина. Если бы эта техника готовилась для передачи ВСУ, то ее везли бы в сторону восточной границы Польши. Но направление движения на север показывает, что ... (техника. — «Газета.Ru») идет на границу с Белоруссией», — поделился Лебедев.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в случае принятия Украины в НАТО может начаться третья мировая война.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.

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