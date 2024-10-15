Подразделения «южной» группировки ВС РФ продвинулись еще глубже внутрь обороны украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает российское Минобороны.

По данным ведомства, солдаты РФ атаковали бойцов из 5-й штурмовой, а также 24-й, 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ у Антоновки, Зализнянского, Миньковки и Катериновки. Кроме того, были отбиты три контратаки, которые провели 81-я аэромобильная, 46-я и 28-я механизированная бригады украинских войск.

В результате боев враг лишился порядка 590 военнослужащих, бронемашины, гаубиц М777 и Д-30, а также двух легковых автомобилей и орудия М119.

14 октября командир роты морпехов с позывным «Якуб» сообщил, что морские пехотинцы в Курской области столкнулись с наемниками из «Грузинского легиона», которые идут в бой вторым эшелоном после украинской территориальной обороны, выпускаемой вперед «как мясо».

По словам «Якуба», грузинских наемников сопровождают поляки.

Ранее в Минобороны рассказали о спешном отступлении ВСУ в Курахово.