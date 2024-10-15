Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 солдат в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, российские войска ударили по позициям украинской армии на Липцовском и Волчанском направлениях. Там были поражены формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Восток» ударили по бойцам ВСУ, отступившим из Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). По информации ведомства, удары проводились расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» и минометов «Тюльпан».

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск РФ «Восток» взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. На данном участке ВСУ потеряли до 120 солдат.

Ранее командование ВСУ перебросило в Харьковскую область неподготовленных мобилизованных солдат.