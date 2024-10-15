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Алаудинов рассказал о задачах ВС РФ в Судже

Алаудинов назвал задачей ВС РФ в Судже взятие группировки ВСУ в котел

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал задачей ВС РФ в Судже взятие группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котел. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Задача — сделать все для того, чтобы они оказались в котле и были уничтожены», — заявил он.

Также Алаудинов выразил уверенность, что украинские военные, находящиеся в Курской области, в скором времени будут вынуждены бежать либо угодят в «котел» российской армии. По словам Алаудинова, уверенности в благоприятном для ВС РФ исходе боев в регионе придает продолжающееся освобождение захваченных украинцами населенных пунктов.

14 октября ВС РФ освободили населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 июня. С 10 сентября российские войска перешли в активное контрнаступление в регионе.

Ранее Алаудинов рассказал о двух российских военных, пробиравшихся по тылам ВСУ.

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