Израиль подписал документ о неприменении оружия из ФРГ «для геноцида»

Израиль подписал документ, по которому обязуется не использовать «для геноцида» получаемое им оружие из Германии. Об этом сообщает издание Bild.

На прошлой неделе изданию стало известно, что ФРГ с марта не отправляет оружие Израилю, поставки блокируют представители партии «Зеленые», в частности министр иностранных дел Анналена Бербок, вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек. Германские власти требовали от Израиля письменной гарантии, что поставляемое оружие не будет применяться «для геноцида».

Израиль поставил необходимую подпись несколько дней назад. Соответствующее заверение было передано Берлину 10 октября, узнал Bild.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в Германии прошли пропалестинская и произраильская акции.