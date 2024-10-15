Стало известно, сколько ударов ВСУ нанесли по Херсонской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 69 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА Новости.

«Украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 50 артиллерийских ударов. Еще 19 «прилетов» со стороны Вооруженных сил Украины было зафиксировано ночью», — сказал источник.

Обстрелам украинской армии подверглись: Райское, Райское-2, Новая Каховка, Тополевка, Масловка, Обрывки, Каховка, Заводовка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Песчаное.

15 октября в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по рыбному цеху в Каменке-Днепровской в Запорожской области.

В ночь на 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, водитель получил травмы.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.