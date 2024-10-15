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Стало известно, сколько ударов ВСУ нанесли по Херсонской области за сутки

РИА Новости: ВСУ за сутки нанесли почти 70 ударов по Херсонской области

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 69 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА Новости.

«Украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 50 артиллерийских ударов. Еще 19 «прилетов» со стороны Вооруженных сил Украины было зафиксировано ночью», — сказал источник.

Обстрелам украинской армии подверглись: Райское, Райское-2, Новая Каховка, Тополевка, Масловка, Обрывки, Каховка, Заводовка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Песчаное.

15 октября в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по рыбному цеху в Каменке-Днепровской в Запорожской области.

В ночь на 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, водитель получил травмы.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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