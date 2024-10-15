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В подполье сообщили об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве

Лебедев: 5 ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар

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Национальная полиция Украины

Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар из-за попадания в емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одно из попаданий было в емкости с ГСМ, потому николаевцы видели черный дым, который даже не фоне ночного неба сильно выделялся», — объяснил он.

Лебедев также рассказал, что уничтожено до десятка единиц техники, ранены более 30 военных ВСУ, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии.

В ночь на 15 октября в подполье сообщили, что в Николаеве зафиксировали удары в районе двух заводов и нефтебазы. Всего было семь «прилетов».

По словам очевидцев, воздушная тревога была объявлена в регионе только после первых взрывов.

10 октября российские военные нанесли серию ударов по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Николаеве.

Ранее опубликовано видео удара «Искандерами» по заводу в Харькове.

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