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Под Смоленском задержан призывавший к убийству военных РФ украинец

Под Смоленском задержали украинца за призывы убивать военных РФ и Белоруссии

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

ФСБ в Смоленской области задержала 43-летнего уроженца Украины, который призывал к убийству военнослужащих России и Белоруссии, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих России и Белоруссии, а также их физическому уничтожению», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По версии следствия, мужчина состоял в подконтрольных украинским спецслужбам сообществах, которые вовлекали россиян в диверсионно-разведывательную деятельность на стороне Украины.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) по подозрению в шпионаже. Они собирали данные о защищенности участка границы между Литвой и Россией «для возможной нелегальной заброски агентуры».

Ранее под Харьковом ликвидировали разведчика ВСУ с американским шевроном.

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