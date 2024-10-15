ВСУ ударили по рыбзаводу в Запорожской области, есть пострадавшие

Украинские войска ударили беспилотным летательным аппаратом по рыбному цеху в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«В результате пострадала женщина 1983 года рождения. Она доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — сказали в администрации.

Накануне в администрации Каменско-Днепровского округа сообщили об обстреле, в результате которого были обесточены город Каменка-Днепровская, населенные пункты Водяное и Днепровка, поселок Мичурино.

Ночью 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, водитель получил травмы. По словам Гладкова, пострадавшего водителя отправили в городскую больницу. Мужчина получил множественные тяжелые осколочные ранения ног.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.