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ВСУ ударили по рыбзаводу в Запорожской области, есть пострадавшие

ВСУ ударили по рыбному цеху в Каменке-Днепровской, пострадала женщина

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Shutterstock

Украинские войска ударили беспилотным летательным аппаратом по рыбному цеху в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«В результате пострадала женщина 1983 года рождения. Она доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — сказали в администрации.

Накануне в администрации Каменско-Днепровского округа сообщили об обстреле, в результате которого были обесточены город Каменка-Днепровская, населенные пункты Водяное и Днепровка, поселок Мичурино.

Ночью 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, водитель получил травмы. По словам Гладкова, пострадавшего водителя отправили в городскую больницу. Мужчина получил множественные тяжелые осколочные ранения ног.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
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