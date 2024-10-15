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Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: два человека пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области за сутки

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В течение суток два человека получили тяжелые ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ сбросили боеприпасы на Белгородский район, а также обстреливали его и атаковали беспилотниками. Пострадали двое мужчин. Первого со множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Второй мужчина с контузией и множественными осколочными ранениями доставлен в областную клиническую больницу. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

Кроме того, в районе села Красный Октябрь также Белгородского района украинские военные с помощью дронов сбросили мины «лепесток», в результате чего подорвался автомобиль. В настоящее время дорога перекрыта, там работают оперативники. В районе за сутки повреждены четыре частных дома, 13 легковых автомобилей, две надворные постройки, инфраструктурный объект связи и газовая труба одного из домовладений.

В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Козинка ВСУ выпустили два боеприпаса в ходе одного обстрела и один беспилотник. Так никто не пострадал.

В Краснояружском районе село Поповка подверглось двум обстрелам, в ходе которых выпущены 13 боеприпасов. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Безлюдовка и хутору Марьино противник выпустил два боеприпаса в ходе одного обстрела и три БПЛА, один из которых удалось сбить. Поврежден один частный дом.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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