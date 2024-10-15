Стали известны подробности попытки удара ВСУ по Тульской области

В Тульской области в результате попытки удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте Министерства региональной безопасности.

«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — сказали в министерстве.

14 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

В понедельник утром Минобороны информировало, что за ночь средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников в Белгородской, Курской и Брянской областях. По данным ведомства, шесть дронов уничтожили над территорией Белгородской и Курской областей, еще один — над территорией Брянской области.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».