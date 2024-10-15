Названа сумма ущерба по делу о космических контрактах Минобороны

Совладелец компании «Радиоавтоматика» Владимир Иванов, который был задержан в августе по подозрению в хищении денежных средств при реализации госконтрактов для Минобороны, нанес ущерб на сумму 118 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным журналистов, дело Иванова связано с завышением стоимости работ по договорам о поставках электронных компонентов для космической отрасли.

В период с 2016 по 2018 год «Радиоавтоматика» заключила несколько контрактов с АО «ЦНИРТИ имени академика Берга». Сумма договоров составила более 800 млн руб. В рамках контрактов компания должна была поставить электронную компонентную базу для работы в космосе.

В основе обвинения, по информации источника РБК, лежит сделанная по заказу ЦНИРТИ им. Берга экспертиза. Она проводилась на основе цен, указанных в интернет-магазине приборов и электронных компонентов, ассортимент которого не подходил для работы в космосе.

Иванова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. При этом уголовное дело было возбуждено 22 августа прошлого года. Защита Иванова просила не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы.

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