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Армия Южной Кореи открыла огонь в ответ на подрыв дорог КНДР

Yonhap: военные Южной Кореи открыли огонь в ответ на подрыв дорог КНДР

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Lee Jin-man/AP

Южнокорейские военные ответили на подрыв дорог в КНДР, открыв огонь в районе к югу от межкорейской границы. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

В комитете отметили, что в результате подрыва дорог южнокорейские вооруженные силы никак не пострадали.

О подрыве дорог стало известно несколькими часами ранее. По информации Yonhap, северокорейские военные подорвали участки дорог Кёнгуй и Тонхэ, связывающих две Кореи. В связи с этим южнокорейская армия усилила наблюдение и боевую готовность.

В Сеуле восприняли произошедшее как намерение полностью перерезать сухопутное сообщение между двумя Кореями и построить на границе укрепления.

9 октября генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) заявил, что северокорейская армия перекроет автомобильные и железные дороги, ведущие в Южную Корею, и превратит границу КНДР в крепость. В генштабе объяснили такие шаги многочисленными военными учениями США и Южной Кореи и появлением американских стратегических средств на юге полуострова.

Ранее Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.

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