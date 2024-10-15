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«Хезболла» заявила об ударах по израильским позициям в Ливане

«Хезболла» нанесла удары по позициям израильских военных в Ливане и Израиле

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Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ливанская шиитская организация «Хезболла» нанесла ракетные удары по скоплению военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана и на севере Израиля. Об этом говорится в Telegram-канале группировки, передает РИА Новости.

Отряды группировки поразили израильский военный объект возле границы с Ливаном. Израильские военнослужащие также попали под обстрел на ливанской территории в районе населенного пункта Халет-Варда и «ферм Шебаа».

«Хезболла» поддержала ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

14 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы» в районе Набатия.

В этот же день «Хезболла» заявляла об ударе по базе ВМС Израиля на северо-западе города Хайфы.

Ранее израильские военные нашли в Ливане 800-метровый бункер с оружием.

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Операция Израиля в Ливане
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